A Inglaterra venceu a Dinamarca por 2 a 1 nesta quarta-feira (7), em Wembley, em partida decidida na prorrogação. Com o resultado, os ingleses farão a grande final da Eurocopa 2021 contra a Itália, no próximo domingo (11), também em Wembley.

O jogo

A partida começou morna. A Inglaterra tinha mais controle, enquanto a Dinamarca estava se fechando no esquema proposto pelo técnico Kasper Hjulmand. O primeiro gol do jogo veio aos 28 minutos, numa cobrança de falta do dinamarquês Damsgaard.

A Inglaterra se recuperou em seguida em passe em profundidade de Kane para Saka, que cruzou para o meio de área na direção de Sterling. Kjaer, no entanto, tocou na bola primeiro e fez contra.

No segundo tempo, a Inglaterra conseguiu se impor ainda mais em campo, controlando as ações e impedindo avanços da Dinamarca, e só foram parados em boas defesas do goleiro Schmeichel. Cansados, os dinamarqueses tentaram fortalecer o meio de campo para segurar o ímpeto inglês, que pressionaram principalmente nos últimos minutos.

Prorrogação

O panorama se repetiu na prorrogação, mas Sterling sofreu pênalti duvidoso no fim do primeiro tempo e Kane cobrou. Schmeichel defendeu, mas rebateu para frente, nos pés do atacante, que converteu e conseguiu garantir a classificação para a Inglaterra. No segundo tempo, a Dinamarca tentou se recuperar, sem sucesso.

Polêmica

O lance do pênalti gerou muita reclamação. Enquanto driblava dentro da grande área, Sterling caiu ao receber um contato leve da zaga dinamarquesa, e o árbitro assinalou a penalidade. O lance foi analisado pelo VAR, mas o árbitro de vídeo não interfere muito em lances da Euro e a marcação de campo foi mantida. O pênalti polêmico repercutiu nas redes sociais.

Históricos

Somando Copas do Mundo e Eurocopas, a Inglaterra não chegava a uma final desde 1966, quando foi campeão mundial pela única vez em sua história. Depois, vieram eliminações contra Iugoslávia (1968, Eurocopa), Alemanha (1990, Copa do Mundo; 1996, Eurocopa) e Croácia (2018, Copa do Mundo).

A Dinamarca também esperava repetir o bom momento de 1992, quando foi campeã da Euro. Essa foi a quarta vez que a seleção chegou às semifinais e a terceira em que foi eliminada.

No jogo, o goleiro inglês Pickford conseguiu bater o recorde de Gordon Banks em minutos sem levar gols. Um minuto depois, em cobrança de falta de Damsgaard, o goleiro foi vazado. Esse foi o primeiro gol sofrido pela Inglaterra nos seis jogos da Eurocopa.

