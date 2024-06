Inglaterra perde amistoso para a Islândia; Alemanha vira no final diante da Grécia

Inglaterra e Alemanha tiveram uma sexta-feira difícil de amistosos internacionais. Os ingleses perderam, em Wembley, para a Islândia, por 1 a 0, enquanto os alemães tiveram de suar bastante para conseguir a virada, por 2 a 1, diante da Grécia, em Dortmund.



Demonstrando uma evolução técnica muito grande nos últimos anos, a Islândia não se intimidou diante da poderosa Inglaterra e logo aos 12 minutos de jogo abriu a contagem com Thorsteinsson.



Com um futebol previsível e lentidão na troca de passes, a Inglaterra sofreu para criar oportunidades, apesar de ficar 68% do tempo com a bola. Faltou criatividade para Kane e seus colegas, que não conseguiram suplantar a forte e bem postada defesa do adversário.



Na Alemanha, Masouras abriu o placar para os gregos, aos 33 minutos do primeiro tempo. Aparentando nervosismo os alemães só foram conseguir a igualdade aos 11 minutos da etapa final, com Havertz. O gol da vitória, marcado por Gross, aconteceu aos 44 minutos.



Legenda: A Inglaterra foi surpreendida pela Islândia dentro de casa Foto: Divulgação / @England

Outros resultados

Já a República Checa confirmou seu total favoritismo, ao marcar 7 a 1 em Malta. A Polônia bateu a Ucrânia por 3 a 1, enquanto Escócia e Finlândia ficaram no empate por 2 a 2.