Influencer cearense e casada com Militão, Karoline Lima compara jogo do Real Madrid ao Clássico-Rei

Se dentro de campo o jogo entre Real Madrid e PSG estava quente, nas arquibancadas a coisa não era diferente. A influenciadora cearense Karoline Lima, esposa de Éder Militão, zagueiro da Seleção e do time madrilenho, gravou vários momentos no meio da torcida e comparou um lance da partida ao de um Clássico-Rei. As equipes se enfrentaram em partida decisiva da Liga dos Campeões.

Sempre com bom humor, ela lê a escalação “de trilhões” dos times, narra o aquecimento e descreve os lances nos stories do Instagram. Em certo momento, a cearense grita: “É confusão! É Fortaleza e Ceará! Bora, Cearamor”. A Cearamor é uma das torcidas organizadas do Alvinegro.

Além de torcer pelo marido, as imagens seguem com mais bastidores da arquibancada e aquele típico alto astral de quem é da terrinha. E claro que muita comemoração viria pela frente, pois o clube espanhol conseguiu virar o jogo e avançar na competição.

No estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, as equipes fizeram duelo que valia vaga nas quartas de final da Liga. Melhor para os donos da casa, que venceram de virada por 3 a 1, com gols de Benzema. Mbappé fez o único do time francês.

O Real Madrid volta a campo na próxima segunda-feira (14), quando enfrenta o Mallorca em jogo da 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe lidera a competição com 63 pontos.

Legenda: A cearense Karoline Lima acompanhou o jogo da Liga dos Campeões e comentou vários momentos nos stories do Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte