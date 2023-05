Inferior norte está esgotada para jogo do Ceará contra Novorizontino com mulheres, crianças e PCD

O Ceará anunciou, na tarde desta terça-feira, (23), que os ingressos para o setor inferior norte do jogo contra o Novorizontino válido pela 9ª rodada do Brasilierão Série B estão esgotados. Para este setor da Arena Castelão restam apenas vagas para sócio torcedores que realizarem seus check-ins.

A partida entre Ceará e Novorizontino pelo Brasileirão Série B vai acontecer na Arena Castelão, no próximo domingo, (28), às 15h30h. O jogo contará somente com a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCD), em decorrência da punição aplicada contra o clube alvinegro pela confusão do jogo contra o Cuiabá ainda pela Série A.

Contra o Novorizontino, o Ceará vai cumprir o 6º jogo de suspensão e os dois restantes (Chapecoense e CRB) também contará com a presença de mulheres, crianças e PCD.

O jogo contra o Avaí, dia 27 de junho, vai marcar o retorno da torcida alvinegra ao estádio.