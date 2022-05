Independiente registra três casos de Covid-19 antes de jogo contra La Guaira; veja lista

O Independiente-ARG registrou três casos de Covid-19 no clube antes de enfrentar o La Guaira-VEN, na quinta-feira (19), às 19h15, no estádio Libertadores de América, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. No Grupo G, o “Rey de Copas” disputa com o Ceará uma vaga no mata-mata.

Até o momento, nenhum atleta foi diagnosticado com o novo coronavírus. No boletim médico apresentado nesta quarta (18), os funcionários afastados são: Rolfi Montenegro (assessor), Pablo Santella (preparador físico) e Leandro Itokazu (vídeo assistente). Todos “estão em boas condições”.

O elenco e o técnico argentino Eduardo Domínguez seguem monitorados e realizando novos testes. Eliminado da Copa da Liga Argentina, o Rojo tem a Sula como o único foco da equipe no momento.

Segundo o jornal Diário Olé, da Argentina, a provável formação para o jogo é: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Barreto, Juan Insaurralde, Lucas Rodríguez; Blanco, Carlos Benavídez, Alan Soñora; Tomás Pozzo, Benegas e Gastón Togni. O único desfalque até o momento é o volante Lucas Romero, por acúmulo de cartões amarelos.

Situação da tabela

O Independiente é o vice-líder do Grupo G da Sul-Americana, com nove pontos. O líder é o Ceará, com 15, enquanto o La Guaira-VEN e o General Caballero-PAR apresentam um ponto, cada. Para fechar a 5ª rodada, que contou com a goleada alvinegra frente ao rival venezuelano, o Rojo encara o General Caballero-PAR em casa.

Assim, o "Rey de Copas" tem a obrigação de conquistar um resultado positivo para seguir vivo na Sula. Em caso de empate ou derrota, a vaga nas oitavas da Sula é do Vovô - apenas o 1º colocado do chaveamento avança de fase.

Hoje, o saldo de gols entre Ceará x Independiente-ARG é de 14 x 7. O índice obriga ainda que os argentinos consigam uma goleada até chegar na rodada final, quando enfrenta o time cearense na quarta (25), no Libertadores de América.

CENÁRIO DO CEARÁ PARA CLASSIFICAÇÃO:

Legenda: Ceará e Independiente-ARG se enfrentam na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana Foto: Kid Júnior / SVM

1- CHEGAR CLASSIFICADO

Basta o Independiente não vencer o Deportivo La Guaira, nesta quinta-feira (19), às 19h15.

2- SE CLASSIFICAR COM O EMPATE

Basta o Independiente vencer o La Guaira por qualquer placar, mas não conseguir bater o Alvinegro em Avellaneda.

3-SE CLASSIFICAR COM DERROTA

Basta o Independiente vencer o La Guaira e o Alvinegro, mas não superando o Vovô no saldo de gols. Na melhor das hipóteses para o Vozão, em caso de vitória simples dos argentinos contra os venezuelanos, poderia perder até por 3 a 0.