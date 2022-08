Incrições abertas para mais uma edição do Kiteparade 2022

Mais de mil velejadores são esperados para mais uma edição do Kite parade, que acontecerá durante o festival Winds For Future 2022, na praia do Cumbuco, em setembro. As inscrições de kitesurfistas são gratuitas e já estão abertas.

A intenção é conquistar, mais uma vez, o recorde mundial do número de kitesurfistas velejando simultaneamente no mesmo local. O recorde atual é do próprio Winds For Future – durante a Kite parade de 2019. Neste ano, 596 velejadores estiveram juntos no mar do Cumbuco e o marco entrou para o Guinness World Records.

“Quem não quer participar de uma quebra de um recorde mundial do Guinness? Só quem esteve em 2019 sabe como foi velejar com mais de 500 pessoas e presenciar a beleza do céu todo colorido de pipas, foi uma energia indescritível”, destaca Igor Juaçaba, diretor do Winds For Future.

Relembre Jogada Fernando Fernandes participa de quebra do recorde mundial no kite