Imprensa boliviana destaca vitória do Ceará na Sul-Americana e elogia Mendoza

A vitória do Ceará contra o Jorge Wilstermann-BOL na estreia da Copa Sul-Americana repercutiu na imprensa boliviana. Diversos veículos de comunicação ressaltaram o placar de 3 a 1 na Arena Castelão, pela abertura do Grupo C da competição.

Dentre as publicações, o jornal El Día destacou a qualidade do atacante Mendoza. Ao ressaltar o gol marcado e a assistência do atleta alvinegro, afirmou que se trata de “um dos melhores jogadores do Ceará”.

A crônica também criticou a apresentação dos visitantes, “evidenciando o mal momento”. Nas últimas posições do torneio nacional, a campanha seria “uma das piores dos últimos anos”.

Já o Nuevo Sur teve uma análise mais positiva: “apesar do resultado ruim teve bom desempenho”. A matéria reforçou que o Jorge Wilstermann desperdiçou chance aos 8 do 1º tempo com Osório e avaliou uma partida “igual e intensa” na reta final.

Resultado importante

O resultado garante a liderança provisória do Grupo C ao Ceará, com três pontos. A posição é preliminar porque Bolívar-BOL e Arsenal de Sarandí-ARG, os demais integrantes do chaveamento, se enfrentam nesta quinta (22), em solo boliviano.

Pelo regulamento, as equipes duelam em confrontos de ida e volta. Apenas o líder avança à 2ª fase.

O próximo compromisso do Vovô é terça (27), contra o rival argentino, no Estádio Julio Humberto Grondona. A bola rola às 21h30. Antes, encara a semifinal da Copa do Nordeste em casa, frente ao Vitória-BA, sábado (24), às 16h, valendo vaga na finalíssima.

Legenda: O Ceará conseguiu dois gols no primeiro tempo contra o Jorge Wilstermann Foto: Thiago Gadelha / SVM

Próximos jogos do Ceará na Sul-Americana

27/04 – Arsenal de Sarandí-ARG x Ceará, no Estádio Julio Humberto Grondona, às 21h30

05/05 – Bolívar-BOL x Ceará, no Estádio Hernando Siles, às 19h15

12/05 – Ceará x Arsenal de Sarandí-ARG, no Castelão, às 19h15

20/05 – Ceará x Bolívar-BOL, no Castelão, às 19h15

27/05 – Jorge Wilstermann-BOL x Ceará, no Estádio Felix Capriles, às 19h15