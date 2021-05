Imprensa boliviana destaca 'decisão' entre Ceará X Bolívar pela Sul-Americana: "vencer ou vencer"

Às vésperas do duelo decisivo entre Ceará x Bolívar, pela 5ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, os jornais bolivianos repercutiram a importância para a equipe celeste, que precisará vencer o Alvinegro de Porangabuçu para seguir sonhando com a vaga na fase mata-mata da competição internacional.

O jornal El Diário, de La Paz, destaca a relevância do confronto para o Bolívar. “O objetivo é vencer ou vencer para se manter vivo na Copa Sul-Americana”. O periódico informa ainda que a delegação celeste chega à capital nesta terça-feira (18) e realizará treino apronto no CT do Fortaleza no dia anterior ao duelo contra o Ceará.

Confrontos contra brasileiros na história

O site de noticiais Página Siete, também de La Paz, repercutiu o duelo do Bolívar contra equipes brasileiras na história das competições internacionais. O jornal destacou que o duelo diante do Ceará será o primeiro válido pela Copa Sul-Americana.

Ao longo da história, o Bolívar disputou, em solo brasileiro, 13 partidas. Com apenas uma vitória, contra o Athletico-PR, por 2 a 1, em 2002, a equipe boliviana não vence no país a seis jogos. O periódico destacou ainda que a última vez que o Bolívar conquistou pontos em território brasileiro foi diante do Flamengo, no empate em 2 a 2, em 2014, válido pela Taça Libertadores. Confira o retrospecto:

31/05/1983 – Grêmio 3 x 1 Bolívar, em Porto Alegre

03/06/1983 – Flamengo 5 x 2 Bolívar, no Rio de Janeiro

14/04/1992 – São Paulo 2 x 0 Bolívar, em São Paulo

18/04/1992 – Criciúma 2 x 1 Bolívar, em Santa Catarina

03/05/1995 – Palmeiras 3 x 0 Bolívar, em São Paulo

17/02/2000 – Atlético-MG 1 x 0 Bolívar, em Belo Horizonte

05/02/2002 – Athletico-PR 1 x 2 Bolívar, em Curitiba

13/03/2003 – Grêmio 1 x 0 Bolívar, em Porto Alegre

11/05/2005 – Santos 6 x 0 Bolívar, em Santos

10/05/2012 – Santos 8 x 0 Bolívar, em Santos

23/01/2013 – São Paulo 5 x 0 Bolívar, em São Paulo

12/03/2014 – Flamengo 2 x 2 Bolívar, no Rio de Janeiro

30/09/2020 – Palmeiras 5 x 0 Bolívar, em São Paulo

Ceará e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h15, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.

