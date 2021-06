Imprensa argentina destaca trabalho de Vojvoda e bom início do Fortaleza na Série A

A histórica goleada sobre o Internacional, no último domingo (6), por 5 a 1, fez o Fortaleza Esporte Clube virar manchete no jornal argentino Diário Olé: "Vojvoda: o técnico argentino que marca e surpreende no Brasileirão". O periódico destacou o bom trabalho do também argentino e comandante do Tricolor do Pici, Juan Pablo Vojvoda, além do início na Série A do Campeonato Brasileiro - líder com seis pontos conquistados em duas partidas disputadas.

“Sua equipe ganha, gosta e goleia”. Foi assim que o Diário Olé se referiu ao trabalho desenvolvido por Vojvoda à frente do Fortaleza. Invicto desde que chegou à capital alencarina, o comandante argentino acumula seis vitórias e dois empates, em oito partidas disputadas, além de um título (Campeonato Cearense). Os números destacados pelo jornal (ofensivos e defensivos) asseguram o início avassalador do Tricolor do Pici com Juan Pablo no comando: 28 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Anunciado no dia 04 de maio como o substituto de Enderson Moreira, Juan Pablo Vojvoda estreou no comando técnico da equipe tricolor oito dias depois, na goleada do Fortaleza sobre o Crato por 6 a 1, pelo Campeonato Cearense. Nesta quinta-feira (10) o comandante argentino poderá seguir fazendo história à frente do Tricolor do Pici: eliminar o arquirrival Ceará na 3ª fase da Copa do Brasil - o primeiro jogo terminou empatado (1x1) e só a vitória interessa para ambos lados.