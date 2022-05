Imprensa argentina projeta classificação do River contra o Fortaleza na Libertadores

O River Plate é o próximo adversário do Fortaleza na Libertadores, na quinta-feira (5), às 19 horas no Castelão pela 4ª rodada da fase de grupos. O time argentino, é líder do Grupo F com 9 pontos e a imprensa argentina já projeta a classificação antecipada da equipe para as Oitavas de Finais após a partida contra o time cearense.

O Diário Olé citou projetou a classificação dos Millonarios que pode vir com uma vitória simples no Castelão: "Se ele vencer, o passe está garantido porque nem os brasileiros nem os peruanos do Alianza Lima conseguirão alcançá-lo".

Em caso de vitória, o River Plate chegará aos 12 pontos, deixando o Fortaleza com 3, restando apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as Oitavas de Finais.

Legenda: No jogo de ida, pela 2ª rodada, o River Plate venceu o Fortaleza por 2 a 0 no Monumental de Nuñez Foto: Divulgação / Conmebol Libertadores

Com empate...

A vaga do River também pode ser encaminhada com um empate, segundo o Olé, mas as contas são complexas e envolvem o Fortaleza.

"O River também tem uma chance se empatar. Lá, ele tem que esperar o Colo Colo perder no Peru. De qualquer forma, mesmo que isso não aconteça, eles estarão com seis pontos de vantagem e seis gols de diferença sobre o Fortaleza, com dois jogos pendentes. Não será classificado, mas quase".

Quase lá e classificados

Além do River Plate, que deve jogar com sua força máxima pela classificação, o Olé também projetou as vagas antecipadas do Colón, time argentino no Grupo G e do Flamengo no H. Vale lembrar que Estudiantes, da Argentina, e Palmeiras, já estão classificados para as Oitavas de Finais.