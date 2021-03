Ilustre torcedor do Cruzeiro, Pablito morre vítima do novo coronavírus

O Cruzeiro perdeu um de seus torcedores-símbolo para Covid-19: Pablito, de 39 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Belo Horizonte havia quase 20 dias, mas não resistiu à doença e faleceu nesta terça-feira (23).

Querido entre a torcida, Pablito é seguido por mais de 69 mil pessoas no Twitter. Ele é o fundador do canal Somos Gigantes, do Youtube, onde fazia análises sobre o desempenho do time do ponto de vista do torcedor e comentava as principais notícias do time mineiro em sua caminhada para voltar à primeira divisão nacional.

A morte do ilustre cruzeirense causou comoção nas redes sociais. "Nosso Pablito está no assunto mais falado, ninguém tem dúvida do quanto amamos esse guerreiro. Que partiu e levou um pedaço de cada um de nós. Mas deixou um legado, uma nação que vai seguir os seus passos", escreveu uma torcedora.

O Cruzeiro se manifestou nas redes sociais sobre a morte do rapaz. "A Covid-19 é cruel e, enquanto todos não são vacinados, estamos vulneráveis. Hoje, ela vitimou mais um grande cruzeirense. @Paiblito lutou, mas não resistiu e foi compor a constelação do @Cruzeiro lá no céu", escreveu o clube no Twitter.