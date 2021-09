Ilha do Retiro é interditada por 15 dias e duelo Sport x Fortaleza muda de local

O confronto entre Sport x Fortaleza, marcado para domingo (26), sofreu alteração no local da partida. O anúncio foi feito pelo clube pernambucano nas redes sociais. Programado anteriormente para a Ilha do Retiro, o duelo acontecerá na Arena Pernambuco. Data e horário permanecem inalterados.

De acordo com a nota emitida pelo Sport, a mudança no local da partida se deu por "manutenção no sistema de irrigação da Ilha, que passa por melhorias em razão de um rompimento inesperado". O prazo para a finalização das obras é de 15 dias.

O jogo contra o Fortaleza, no domingo (26), às 18h15, será na Arena de Pernambuco.



A alteração foi realizada devido à manutenção no sistema de irrigação da Ilha, que passa por melhorias em razão de um rompimento inesperado. O prazo para finalização das obras é de 15 dias. pic.twitter.com/BNToeSmGre — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 21, 2021

Desta forma, a equipe pernambucana não poderá contar com seu estádio nos duelos da 22ª (contra o Fortaleza) e 23ª (contra o Juventude).

O duelo entre Sport e Fortaleza acontece neste domingo (26), às 18h15 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco. O confronto terá transmissão do Premiere e da Rádio Verdes Mares, com o Diário do Nordeste acompanhando de tempo real.