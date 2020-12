II Copa Nordeste de Vaquejada começa nesta quinta-feira (10)

Será aberta hoje, quinta feira (10), no Parque Haras Rufina Borba, na cidade de Bezerros (PE), a II Copa Nordeste de Vaquejada, com a presença da campeã Fazenda Haras Claro, que apoia o evento e terá participação de destacadas criações Quarto de Milha.

A programação de abertura e as primeiras provas se iniciam hoje. As disputas seguem até domingo, quando será finalizada a edição e serão entregues as respectivas premiações.

Quanto à Fazenda Haras Claro, após receber estatística oficial do Jockey Club de Sorocaba (SP), comemora positiva performance de suas criações, entre os anos 2004 a 2014. Em 301 corridas, coleciona o tricampeonato Potro do Futuro, com Darling Bryan PK, Mr. Holland Blue e Fortaleza Toll, recordes na pista e duplas conquistas numa mesma temporada. Soma 79 vitórias, 75 segundos lugares e 68 terceiros lugares, dentre outros registros.

Na temporada 2012, Fortaleza Toll foi oficializada a Melhor Fêmea do Ano. O criador Cláudio Rocha recebeu destacadas menções da direção do Jockey Club de Sorocaba (SP).

