Iguatu x Floresta: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

"O torcedor está chateado com a derrota para o Maracanã e nós queremos sempre ganhar. Sentimos quando perdemos e precisamos do torcedor para que ele faça aquele caldeirão e seja nosso 12º jogador. Pedimos que o torcedor confie, acredite, que não vai faltar entrega, vontade, com todos empenhados em busca do objetivo, que é conseguir a vitória".