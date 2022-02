Iguatu vence Pacajus e se aproxima do G4 do Campeonato Cearense; veja resultados

O Iguatu venceu o Pacajus por 1 a 0 no Estádio Morenão, em Iguatu, nesta quarta-feira (02), pela 9ª rodada do Campeonato Cearense. Hugo Freitas marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Azulão chegou aos 10 pontos, figurando na 5ª colocação, e segue vivo na briga por uma vaga na 2ª fase do certame estadual. O Pacajus, também com 10 pontos, ocupa a 6ª posição.

No sábado (05), o Iguatu visita o Maracanã, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Domingão, enquanto o Pacajus recebe o Crato, às 16h (horário de Brasília), no Estádio João Ronaldo.

Confira os resultados da 9ª rodada do Campeonato Cearense

Maracanã 0 x 0 Crato

Iguatu 1 x 0 Pacajus

Caucaia 0 x 0 Ferroviário

Icasa 0 x 0 Atlético-CE

Confira os confrontos da 10ª rodada do Campeonato Cearense

05/02, às 15h - Maracanã x Iguatu, no Estádio Domingão

05/02, às 15h30 - Ferroviário x Atlético-CE, no Estádio Elzir Cabral

05/02, às 16h - Icasa x Caucaia, no Estádio Inaldão

05/02, às 16h - Pacajus x Crato, no Estádio João Ronaldo

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte