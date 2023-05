Iguatu vence Nacional/PB pela Série D do Brasileiro; Atlético empata outra

Além do Ferroviário, que venceu o Cordino/MA, por 1 a 0 fora de casa, outros dois times cearenses entraram em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Iguatu venceu Nacional de Patos/PB e o Atlético empatou com o Parnayba/PI.

O Azulão venceu o Nacional de Patos no Morenão por 1 a 0, com gol de Alisson, aos 44 minutos do 2º tempo.

Com o resultado, o Iguatu entra provisóriamente no G4 do Grupo 3 com 3 pontos. Na estreia, a equipe havia perdido para o Santa Cruz fora por 1 a 0. O próximo jogo será diante do Pacajus no dia 19, também no Morenão.

Atlético empata

A Àguia voltou a empatar pela Série D do Brasileiro. Agora foi em casa, diante do Parnayba/PI por 1 a 1.

Paulinho abriu o placar para o time piauiense aos 16 minutos, e Dindê empatou para o Atlético, aos 43 do 1º tempo.

O Rubro-Negro tem 2 pontos e está provisoriamente no G4 do Grupo 2, já que também empatou na estreia, diante do Maranhão, fora de casa. Legenda: O Atlético saiu atrás no placar mas foi buscar o empate em casaat Foto: @gabrielsilva16 / Click Photo Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Caucaia, no dia 20.