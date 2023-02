Iguatu vence Atlético-CE de virada e larga na frente em busca de vaga na semifinal do Estadual

O Iguatu venceu o Atlético-CE por 2 a 1, neste domingo (12), e largou na frente em busca de vaga na semifinal do Campeonato Cearense de 2023. No estádio Almir Dutra, em Maracanaú, pelo jogo de ida das quartas de final, a Águia até abriu o placar com Siloé, mas sofreu a virada com Thiaguinho e Max Oliveira no 2º tempo.

Assim, a vantagem é do time do interior. Pelo regimento, se classifica com um empate na volta.

O próximo confronto está marcado para domingo (26), às 16h, no Morenão, em Iguatu. Assim, as equipes aguardam duas semanas até o reencontro, quando sacramentam quem avança no Estadual. O classificado enfrentará o Ceará, que liderou o Grupo B da fase de grupos e se garantiu na semifinal.

Ferroviário x Maracanã

No sábado (11), o Ferroviário venceu o Maracanã por 2 a 0, na confronto das quartas de final do Campeonato Cearense. O resultado foi conquistado com gols de Erick Pulgar e Alisson, em duelo realizado no estádio Presidente Vargas (PV), pela jogo de ida.

A volta está marcado para sábado (25), no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Com o placar, o Tubarão da Barra pode perder até por um gol de diferença que garante a classificação. Na semifinal, o classificado encara o Fortaleza, que se classificou através da fase de grupos.