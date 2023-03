Iguatu se pronuncia sobre barração de torcedores do Ceará no Morenão

O Iguatu se pronunciou nesta segunda-feira (13), por nota oficial, após torcedores do Ceará serem impedidos de entrar no estádio Morenão, mesmo com ingressos em mãos. O fato aconteceu no último domingo (12), em jogo pela semifinal do Campeonato Cearense.

O Azulão destacou em nota que não vendeu ingressos além da capacidade do estádio e que a carga de ingressos destinada ao Ceará foi 10% superior ao regulamento.





"Em nenhum momento foi vendido ingresso a mais do que o permitido, como foi anunciado, trabalhamos e fazemos futebol de forma correta. Informamos que liberamos 20% da carga de ingressos para os torcedores do Ceará, que corresponde a 650 ingressos, número total que comporta o setor visitante. Poderíamos ter liberado apenas 10%, mas em comum acordo com a FCF, o próprio Ceará e com intuito de prestigiar nosso cidadão iguatuense que torce Ceará, fizemos este acréscimo, logicamente, pelo fato de comportar no setor de visitante os 20% liberado".

Torcedores barrados

Após a partida, torcedores do Ceará relataram terem sido barrados mesmo com ingressos na mão e o clube - que afirmou terem sido 200 torcedores barrados em nota - prometeu acionar o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

Por sua vez, o Iguatu explicou o ocorrido, lembrando que muitos torcedores entraram no decorrer do jogo, mas os que não conseguiram entrar, foram ressarcidos.

"Resta ressaltar que a infinitude de bandeiras colocadas no alambrado do estádio pelo visitante impedia a visão de quem estava nos 3 primeiros lances de arquibancada, não sendo ocupado o tal local obrigando os torcedores a assistirem o jogo de pé. Em virtude disso, o policiamento por questão de segurança, não queria permitir a entrada de alguns torcedores do Ceará no estádio, mas em reunião na hora do jogo e comandante do evento, diretores da FCF e Iguatu, foi liberada a entrada de quem estava fora no fim do 1º tempo, colocando os mesmos em uma parte lateralizada da arquibancada Aqueles que não conseguiram entrar, juntamente com a diretoria do Ceará, identificamos e ressarcimos os valores dos ingressos comprados".

