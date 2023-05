Iguatu perde para Santa Cruz no Arruda em estreia na Série D

Na estreia na Série D de 2023, o Iguatu perdeu para o Santa Cruz por 1 a 0, nesta segunda-feira (8), no Arruda, em Recife. O gol dos donos da casa foi marcado pelo atacante Pipico, no 2º tempo.

A participação é a primeira da história do Azulão do Centro Sul na competição nacional. A equipe está no Grupo 3, que conta ainda com Pacajus como outro representante cearense na chave.

Os demais participantes da chave são: Sousa-PB, Nacional de Patos-PB, Campinense-PB, Potiguar de Mossoró-RN e Globo FC-RN. Assim, o Iguatu segue em busca dos primeiros pontos e tem o desafio de ficar entre os quatro primeiros para avançar à 2ª fase.

O próximo compromisso é sábado (13), contra o Nacional de Patos-PB. A bola rola às 16h, no estádio Morenão/CE.