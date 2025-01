Iguatu demite o técnico Paulo Schardong após segundo jogo sem vitória no Estadual

Paulo Schardong não é mais técnico do Iguatu. O Azulão demitiu o treinador neste domingo (26), após o segundo jogo sem vitória no Campeonato Cearense.

O Iguatu só tem um ponto em duas rodadas, mesmo tendo feito as duas partidas em casa, no Morenão. Na estreia, o Azulão perdeu para o Maracanã por 1 a 0, e neste sábado (25), empatou com o Floresta em 1 a 1.

O Iguatu está no Grupo B, em 3º com 1 ponto. A diretoria do clube trabalha para que o novo treinador faça sua estreia contra o Ceará, na quarta-feira (29), às 20h30 no PV, pela 3ª rodada.

Confira o comunicado oficial do Iguatu

"Gostaríamos de informar que o Técnico Paulo César Shardong não faz mais parte do Azulão.

Queremos expressar nossa sincera gratidão pelo comprometimento e pela dedicação que Paulo demonstrou durante sua passagem por nossa instituição. Agradecemos pelo seu trabalho e dedicação ao longo do tempo em que esteve conosco.

Estamos em busca de um novo treinador que possa dar continuidade ao nosso projeto e levar o time a novos patamares.

Vamos juntos em frente, com foco e determinação!"