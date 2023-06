Iguatu anuncia saída do atacante Zé Love do elenco

O experiente atacante Zé Love não faz mais parte do elenco do Iguatu. Em suas redes sociais, o Azulão do Centro-Sul anunciou, nesta manhã (2), o desligamento do atleta, que aconteceu em um comum acordo entre as partes. Entretanto, ainda segundo a nota, o pedido para a rescisão de contrato teria partido do próprio jogador.

Zé Love chegou ao Iguatu no fim de março e foi anunciado como o principal reforço da equipe para a disputa da Série D do Brasileirão, na qual o Azulão faz sua estreia na atual temporada. Em campo, o atacante disputou quatro partidas e deixou sua marca uma única vez, marcando na derrota, em casa, diante do Pacajus por 2 a 1, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota: