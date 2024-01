Iguatu anuncia permanência de Washington Luiz e provoca Ferroviário

Washington Luiz segue no comando do Iguatu. A confirmação da permanência do treinador na equipe do Centro-Sul cearense veio nesta segunda-feira (22), depois de o mesmo ter seu nome ligado ao Ferroviário como um dos possíveis substitutos de Matheus Costa.

Nas redes sociais, o Azulão informou que a decisão foi tomada após uma reunião no Estádio Morenão, casa da equipe. provocou o Ferrão com o meme 'Ele num vai não'.

O clube tratou a permanência do técnico como o 'Dia do Fico' e provocou o Ferroviário o meme 'Ele num vai não'.

IDENTIFICAÇÃO COM O AZULÃO

Com uma carreira construída quase que em sua totalidade no futebol cearense, Washington Luiz tem uma identificação muito grande com o Iguatu. O treinador possui 65 jogos no comando do clube e levou o Azulão aos seus principais feitos na história, como o terceiro lugar do Cearense de 2022, além de uma classificação histórica para a segunda fase da Copa do Brasil de 2023.

Pela equipe, Washington também foi campeão da Taça Fares Lopes de 2023.