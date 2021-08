Igor Torres vibra com gol que garantiu vitória do Fortaleza contra Palmeiras: "momento inesquecível"

O atacante Igor Torres foi o herói da vitória do Fortaleza diante do Palmeiras, ao marcar um gol aos 49 do 2º tempo, na casa do time paulista, líder da Série A do Brasileiro. A emoção foi tão grande que ele tirou a camisa na comemoração e recebeu cartão amarelo. Ao fim da partida, Igor, que entrou no 2º tempo, festejou vitória e seu gol, classificando o momento como inesquecível.

"Eu só tenho a agradecer por esse momento incrível. Saí do hotel e mandei mensagem para o meu pai e disse que eu faria um gol. Eu tenho o melhor pai do mundo. Esse momento é incrível e inesquecível", disse ele em entrevista ao Premiere, ao fim da partida.

Elogio

Legenda: Atacante comemora gol marcado nos últimos minutos da partida diante do Palmeiras Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza EC

Em seguida, o atacante elogiou a comissão técnica leonina e a união do grupo tricolor.

"A comissão técnica tem sido especial, como pais também. Extraem o melhor de cada um da equipe. Nossa equipe criou uma aliança muito grande de união e isso é fruto de muito trabalho. Como eu disse na entrevista no jogo contra o Athletico-PR, nosso grupo é como diz o hino: "combatido, aguerrido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço", destacou.

O Fortaleza é o 3º colocado da Série A com 30 pontos, e enfrenta o Santos na próxima rodada no Castelão, no domingo, às 18h15.