Igor Paixão, do Feyenoord, é chamado de 'descendente de escravos' por jornal espanhol

O jornal espanhol “As” está recebendo muitas críticas nas redes sociais por apresentar o atacante brasileiro que atua no Feyenoord, Igor Paixão, como “descendente de escravos”. Após repercussão negativa, o periódico modificou a matéria. O fato aconteceu antes da partida entre Atlético de Madrid e Feyenoord, jogo da quinta rodada do grupo E da Liga dos Campeões, que acabou de 3 a 1 para o time espanhol.

A matéria conta a história do atleta brasileiro, que tem origem quilombola, grupo étnico-racial formado por descendentes de escravos que fugiram durante o período da escravidão.

Veja publicação que gerou revolta:

Legenda: O fato aconteceu antes da partida entre Atlético de Madrid e Feyenoord, jogo da quinta rodada do grupo E da Liga dos Campeões Foto: Reprodução

O brasileiro se pronunciou nas suas redes sociais sobre o ocorrido e através de um texto demonstrou o descontentamento com a publicação do jornal e afirmou: ‘Racistas jamais passarão’.

Veja postagem de Igor Paixão:

Hoje com 23 anos, Igor acabou ganhando destaque quando atuava pelo Coritiba, onde foi revelado. As duas boas temporadas do atleta, de 2021 e 2022, renderam ao Coxa uma venda de 8 milhões de euros, aproximadamente R$41,6 milhões na cotação da época.

Igor também passou pelo Londrina, por empréstimo do Coritiba.

Números pelo Feyenoord

Atuando desde a temporada 2022-2023, Igor já atuou em 56 jogos e marcou 12 gols.