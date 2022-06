Ifood no PV? Torcedor do Paysandu 'recebe' lanche no estádio e viraliza nas redes sociais

Uma cena inusitada no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, viralizou nas redes sociais em jogo do Ferroviário contra o Paysandu neste domingo (5). Um torcedor do Papão comprou uma esfiha do Habib’s no equipamento esportivo e brincou sobre realizar o pedido de comida via aplicativo iFood.

Após a publicação do vídeo, internautas se perguntaram se o suposto entregador "pagou ingresso". No entanto, o cenário foi totalmente diferente das suposições e faz parte da venda de alimentações no Presidente Vargas.

Assim como a venda de “marujinho” é comum no futebol cearense, o PV reúne um serviço de Habib’s, com os vendedores caminhando entre os assentos para a venda direta aos torcedores.