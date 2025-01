IFFHS divulga ranking dos melhores clubes do mundo de 2024; veja posição do Fortaleza

O Fortaleza está entre os 50 melhores clubes do mundo de 2024, de acordo com o ranking da IFFHS (Federação Internacional de Futebol - História e Estatísticas). O Tricolor de Aço está na 43ª colocação com 214 pontos.

Botafogo (5º) e Flamengo (8º), são os melhores times brasileiros ranqueados. O Tricolor do Pici está à frente de clubes como Porto, Peñarol, Internacional, Fluminense, PSV Eindhoven, Boca Juniors, Lyon, Tottenham, Grêmio e Napoli. Entre os clubes do Brasil, o Fortaleza é o 8º melhor colocado, e melhor do Nordeste.

Em 2024, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda conquistou a Copa do Nordeste, terminou Campeonato Brasileiro em 2024 no G-4 e ainda garantiu vaga na Libertadores de 2025.

LISTA DOS 50 MELHORES CLUBES DE ACORDO COM A IFFHS:

Real Madrid (441 pontos)

Bayer Leverkusen (384)

Atalanta (380)

Liverpool (345)

Botafogo (339)

Manchester City (327)

Barcelona (324)

Flamengo (308)

Atlético de Madrid (304)

Borussia Dortmund (298)

Arsenal (297)

Internazionale de Milão (296)

Atlético Mineiro (288)

Atlético de Bilbao (285)

Bayern de Munique (284)

Juventus - Itália (275)

Lazio (270)

Fiorentina (262)

Chelsea (262)

Milan (258)

Benfica (258)

River Plate (256)

Paris Saint-Germain (254)

Clube Brugge (252)

Sporting Lisboa (252)

Roma - Itália (251)

Feyenoord (240)

Aston Villa (240)

São Paulo (238)

Corinthians (237)

Racing Club Argentina (236)

Palmeiras (233)

Olympiacos (230)

Al Ahly - Egito (229,5)

Lille (229)

Manchester United (228)

Galatasaray (226)

União Saint-Gilloise (224,5)

Fenerbahçe (223)

Ajax (218)

Dínamo Zagreb (216,5)

Cruzeiro (216)

Fortaleza (214)

Porto (212)

Peñarol (208,75)

RB Bragantino (203)

Vitória Plzen (200,5)

Real Sociedad (200)

FCSB Bucareste (195,5)

Internacional (195)