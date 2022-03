Ídolo do Liverpool diz que não acredita nos mil gols de Pelé: "tem um pouco de mito"

Uma polêmica envolvendo Pelé virou assunto do noticiário esportivo britânico na terça-feira (15). O ex-jogador e ídolo do Liverpool Jamie Carragher, que trabalha atualmente como comentarista, afirma não acreditar que o Rei do Futebol alcançou a marca de mil gols na carreira, façanha noticiada em 1969, quando marcou pelo Santos contra o Vasco.

A declaração foi feita durante o programa "Monday Night Football", do canal Sky Sports, em uma comparação entre Pelé e Cristiano Ronaldo - líder do quesito do futebol atual. A "teoria" foi compartilhada durante um debate com outros convidados, incluindo Gary Neville, ex-capitão e ídolo do Manchester United.

"Eu falei sobre isso na reunião hoje. Eu disse que Pelé tem um pouco de mito. Não acredito nos seus mil gols. Mas não me parece legal, não é? Chamar Pelé de mito", disse.

Polêmica

No fim de semana, Cristiano Ronaldo balançou as redes três vezes na vitória por 3 a 2 do Manchester United sobre o Tottenham. Com os gols, o atacante português chegou à marca de 807 em jogos oficiais na carreira. Por sua vez, Pelé fez nada menos do que 1 283 gols, uma marca praticamente impossível de ser batida pelo português de 37 anos.

Porém, não são todos que concordam com a contagem numerosa de gols de Pelé e há quem aponte que o astro português já superou a marca do brasileiro enquanto aindaatuava na Itália, pela Juventus. Segundo a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Pelé, na verdade, marcou 762 gols em jogos oficiais. Isso porque a organização também contabiliza gols em amistosos da seleção paulista e no torneio Sul-Americano militar. Sem levar em consideração estes torneios, o Rei teria 757.

Pelé esteve em atividade durante uma época na qual era comum grandes equipes fazerem excursões ao redor do mundo para fazerem amistoso com diferentes times. Segundo a RSSSF, oficialmente, Pelé tem 642 gols pelo Santos, 77 pela seleção brasileira e 43 pelo Cosmos, dos Estados Unidos.