Ídolo do Ceará, ex-jogador Da Costa morre aos 74 anos

O ex-jogador Da Costa, ídolo do Ceará Sporting Club, morreu neste sábado (8), aos 74 anos, por complicações cardiopulmonares.

Natural de Inhaúma, no Rio de Janeiro, João Rodrigues da Costa chegou ao Ceará em 1971. Atuando na ponta-esquerda, vestiu a camisa alvinegra em 330 partidas, sendo o 11° atleta que mais entrou em campo pelo clube, e conquistou cinco títulos estaduais (1971, 1972, 1975, 1976 e 1977). Com 96 gols, Da Costa é lembrado por ter feito um dos tentos que garantiram a vitória do Alvinegro de Porangabuçu contra o Santos, em dezembro de 1972, no jogo 1000 de Pelé.

Na carreira, Da Costa atuou por Botafogo, Vasco, Porto (POR), Paysandu e Portuguesa, além do Ceará. Em virtude do falecimento do ídolo, a diretoria alvinegra decretou luto de três dias e terá, no CT de Porangabuçu, a bandeira oficial hasteada a meio mastro. Em nota oficial, o presidente da Diretoria Executiva, Robinson de Castro, e o presidente do Conselho Deliberativo, prestaram solidariedades aos parentes e familiares.

Confira nota oficial do Ceará Sporting Club

"O Ceará Sporting Club comunica e lamenta o falecimento de João Rodrigues da Costa aos 74 anos, por complicações cardiopulmonares, na tarde desse sábado, 08. O Alvinegro decreta luto oficial de três dias e terá, no CT de Porangabuçu a bandeira oficial hasteada a meio mastro neste período. A família ainda dará informações sobre velório e sepultamento.

Carioca de Inhaúma, Da Costa nasceu em agosto de 1947 e foi ponta esquerda do Ceará, estreando em 1971 com a camisa alvinegra. Com cinco títulos estaduais (1971, 1972, 1975, 1976 e 1977) e 330 partidas, é o 11º atleta que mais jogou pelo Vozão. Da Costa marcou 96 gols pelo Ceará; um dos mais importantes foi em dezembro de 1972, na vitória sobre o Santos por 2 a 1, no jogo 1000 de Pelé.

Além de jogar no Ceará, Da Costa vestiu as também as camisas de Botafogo, Vasco, Porto (POR), Paysandu e Portuguesa. Em nome da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, os presidentes Robinson de Castro e Evandro Leitão se solidarizam com parentes e amigos neste momento de perda e consternação."