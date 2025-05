Ida da terceira fase da Copa do Brasil termina com confrontos em aberto; veja resultados

As partidas de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025 chegaram ao fim com a maior parte dos confrontos em aberto. O Botafogo é a equipe que conseguiu construir a maior vantagem, ao vencer o Capital, do Distrito Federal, por 4 a 0.

Das 16 partidas, cinco terminaram empatadas, enquanto 11 foram vencidas por alguma equipe. Entre essas 11 partidas vencidas, apenas duas tiveram uma diferença de dois ou mais gols de vantagem, o que mostra o equilíbrio nos confrontos.

Operário-PR 1 x 1 Vasco

Fluminense 1 x 0 Aparecidense

Paysandu 0 x 1 Bahia

Botafogo 4 x 0 Capital-DF

Internacional 1 x 0 Maracanã

Retrô 1 x 1 Fortaleza

Brusque 0 x 0 Athletico-PR

Ceará 0 x 1 Palmeiras

Maringá 2 x 2 Atlético-MG

Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo

São Paulo 2 x 1 Náutico

Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova

Santos 1 x 1 CRB

Novorizontino 0 x 1 Corinthians

Criciúma 1 x 0 Bragantino

CSA 3 x 2 Grêmio

As partidas de volta da terceira fase da Copa do Brasil estão marcadas para o fim do mês de maio, entre os dias 20 e 22. 16 equipes irão avançar para a fase de oitavas de final, faturando uma premiação de R$ 3,63 milhões.