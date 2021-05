Icasa e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (11) no estádio Raimundo do Oliveira, em Caucaia, pelo Campeonato Cearense 2021. O Vozão é o 4º colocado com 7 pontos, já o Verdão, ainda não pontuou em 4 rodadas disputadas. Acompanhe o jogo com a narração da Verdinha e em nosso tempo real:

ICASA 0 X 1 CEARÁ