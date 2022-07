Icasa x Afogados (PE): confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A duas partidas para o fim da primeira fase da Série D, o Icasa pode garantir, contra o Afogados (PE), neste sábado (9), às 17h, a sua classificação para o mata-mata da competição. O confronto decisivo para o Verdão do Cariri é válido pela 13ª rodada e acontece na Arena Romeirão.

O Icasa ocupa a terceira posição no grupo 3 da Série D, com 21 pontos, cinco a mais que o primeiro fora do G4, que é o Afogados (PE), adversário deste final de semana. A equipe alviverde ficou no empate em 1 a 1 com o São Paulo Crystal (PB), pela 11ª rodada, no estádio Almeidão.

No confronto do primeiro turno, no estádio Vianão, o Afogados venceu o Icasa por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo volante Paulista, que não está mais no time pernambucano.

Onde assistir

O confronto será transmitido pela plataforma Instat.TV.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Icasa: Flaysmar; Roni, Léo Alves, Marlon e Bull; Guidio, César Sampaio, Jairinho e Marcos Vinícius; Núbio Flávio e Leandro Cearense. Técnico: Leandro Campos.

Afogados: Léo; Toninho Paraíba, Guilherme, Airton Júnior e Mattheus Silva; Dim, Roberto, Felipe e Breninho; Anderson Chaves e Nunes. Técnico: Ito Toque.

FICHA TÉCNICA | ICASA X AFOGADOS (PE)

Local: Arena Romeirão

Data: 09/07/22 (sábado)

Árbitro: Ronei Candido Alves

Assistentes: Anderson Moreira de Farias e Jailson Albano da Silva