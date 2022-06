Icasa volta a vencer e quebra invencibilidade do Retrô na Série D de 2022

Depois de cinco partidas sem vencer no Brasileirão Série D, o Icasa voltou a somar três pontos em grande estilo. Jogando na Arena Romeirão, a equipe cearense venceu o Retrô, neste domingo (12).

A vitória levou o Verdão do Cariri de volta ao G-4 do Grupo 3, com 14 pontos somados, e foi responsável pelo primeiro tropeço do Retrô, que ainda não havia perdido na competição, mas que segue sendo o líder isolado do grupo com 20 pontos.

A vitória veio apenas no final da partida, o zagueiro Léo abriu o marcador aos 41 minutos do segundo tempo, com gol de cabeça.

O jogo foi bastante movimentado, com um início melhor para os visitantes. Entretanto, aos 20 minutos do primeiro tempo, Charles cobrou pênalti para o Retrô, mas Flaysmar fez grande defesa para o time da casa. A partir daí, o Icasa começou a se impor e a criar chances.

No começo da segunda etapa, o Retrô perdeu Renan Dutra, expulso. A Fênix ainda tentou segurar a invencibilidade, mas acabou saindo derrotado de Juazeiro do Norte.

Na próxima rodada, o Icasa vai encarar o Sousa, no estádio Marizão. Já o Retrô pega o Afogados, no Vianão. Ambas as partidas serão domingo, às 16h.