Icasa e Atlético-CE vencem pela primeira vez no Campeonato Cearense

Icasa e Atlético-CE venceram as suas primeiras partidas no Campeonato Cearense. No Domingão, o Verdão do Cariri bateu o Maracanã de virada por 3 a 2. Os gols foram marcados por Gustavo, duas vezes, e um gol contra no início da partida. Pelo lado do Maracanã, Lucão abriu o placar e Nael diminuiu.

A águia da precabura bateu o Crato por 2 a 0 no estádio Mirandão e garantiu os três pontos pela primeira vez na competição. A equipe do cariri ainda teve chance de abrir o placar, mas Dagson escorregou e perdeu a cobrança.

Com os resultados, o Icasa sai momentaneamente da zona de rebaixamento. Apesar da vitória, o Atlético-CE permanece na zona do rebaixamento, com quatro pontos. Outros dois jogos completam a 6ª rodada do Campeonato Cerense na noite de hoje (24):

19h - Iguatu x Caucaia - Morenão

19h - Pacajus x Ferroviário - João Ronaldo

Próximos confrontos

Os times voltam a campo na quinta-feira pela 7ª rodada do Campeonato Cearense, confira os detalhes:

Atlético-CE x Pacajus - 27/01 - 15h, no estádio Domingão

Ferroviário x Crato - 27/01 - 15h30, no estádio Elzir Cabral

Icasa x Iguatu - 27/01 - 16h, no estádio Inaldão

Caucaia x Maracanã - 27/01 - 16h, no estádio João Ronaldo