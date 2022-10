Iarley avalia situação do Ceará e comenta caso Vina: 'pode ser que ele aprenda com esse erro'

Ídolo no Ceará e no Internacional, o ex-jogador Iarley falou sobre o novo momento da carreira, agora como treinador, e ressaltou a necessidade de paciência para lidar com a situação de Vina. O meia-atacante do Alvinegro, expulso por reclamação no jogo contra o Goiás, recebeu punição administrativa do clube.

Legenda: Ex-jogador Iarley comenta caso Vina. Foto: Reprodução/TV Diário

“Tem que conversar, tem que analisar. O Vina, eu digo que a gente tem que ter paciência porque ele encaminhava para ser ídolo... Eu acho que ele é ídolo por tudo que já vem dando para o Ceará. É a nossa qualidade ali... Ele, o Mendoza... São jogadores com uma representatividade muito grande. São jogadores que agora a torcida tem que abraçar. A gente também não pode ir lá e crucificá-lo. Ainda faltam oito rodadas. Então, a gente vai precisar deles. E pode ser que ele aprenda com esse erro. O grupo tem que estar unido. Tem que existir uma união torcida, direção e jogadores em busca do objetivo do Ceará. Hoje a gente tem que deixar as vaidades de lado, se juntar e pensar na instituição Ceará. Não pode cair”, disse o ex-atleta alvinegro.

O Ceará aplicou multa a Vina. O valor não foi divulgado. Além disso, o clube informou que ‘medidas internas estão sendo tomadas’. Sobre isso, Iarley comentou:

“Tinha que ser feito alguma coisa. Se lá na parte interna existe esse requisito, tinha que ser aplicado”, concordou o ex-jogador.

Iarley tem se preparado para ser técnico de futebol. Ele fala sobre o trabalho de Lucho com o Ceará e o momento difícil da equipe no Brasileirão.

“Um dos fatores pode ser essa pressão, essa tensão. Lidar com essa situação, com essa má fase. De repente, esse mental do grupo tá sentindo. Pode ser que seja isso. Eu conheço o Lucho, já joguei contra ele muitas vezes. É um cara sério. Ele tem toda a capacidade de fazer o resultado. Agora a gente precisa entender esse lado mental. O Lucho é um cara muito respeitado no mercado. To torcendo muito para que ele vá bem, porque é um iniciante como eu. Eu aceitaria. Nós estamos aí para trabalhar e implantar o nosso conhecimento.”

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: