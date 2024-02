Iarley assume comando de time gaúcho e vai disputar sua primeira divisão estadual como treinador

Visando o restante do Campeonato Gaúcho, o time do Santa Cruz-RS anunciou o seu novo comandante. Trata-se do cearense multicampeão Iarley, que fará o seu primeiro trabalho como treinador na elite do futebol local.

A expectativa é que o ex-jogador já possa comandar a equipe diante do antigo clube, Internacional, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília). A partida acontece pela sexta rodada da primeira fase do estadual.

Iarley já comandou outro time gaúcho, o Garibaldi, pela terceira divisão local e estava no time ime sub-20 da Chapecoense desde o meio de 2023.

O treinador busca acrescentar mais páginas na sua história dentro do futebol de Rio Grande do Sul, onde defendeu o Internacional de 2005 até 2008 e conquistou a Libertadores, Mundial, Recopa e Gauchão. Pelo campeonato mundial foi eleito o segundo melhor jogador do torneio, atrás apenas de Deco, sendo peça fundamental na conquista, com a assistência para o gol de Adriano Gabiru.

Pelo Inter ainda foi coordenador das categorias de base do clube, em 2023.

Legenda: Iarley foi coordenador técnico nas categorias de base do Internacional em 2016 Foto: reprodução / RBS TV

Enquanto jogador, ainda teve passagens de peso nas equipes do Boca Juniors, Ferroviário, Real Madrid B, Ceará, Paysandu, Dorados, Goiás e Corinthians.