Hungria vence e encerra chance de classificação da Alemanha na Liga das Nações

A Hungria venceu a Alemanha por 1 a 0, nesta sexta-feira (23), pela 5ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações. A partida ocorreu no Red Bull Arena, em Leipzig, e contou com um gol do atacante Ádám Szalai para fechar o placar.

Com o resultado, o time alemanha não tem mais chance de classificação no torneio. A Hungria ficou na liderança, com 10 pontos - dois na frente da Itália, que tem oito. Apenas o 1º colocado avança de fase.

Assim, a última rodada será decisiva com Hungria x Itália, na Puskás Arena, às 15h45, na segunda (26). Já a Inglaterra encara a Alemanha, segunda, às 15h45, em Wembley, com o time alemão também sem chance de classificação.

ESCALAÇÕES

ALEMANHA | Ter Stegen; Hofmann, Sule, Rudiger e Raum; Kimmich, Gündogan, Gnabry e Müller; Sané e Werner. Técnico: Hansi-Flick.

HUNGRIA | Gulacsi; Lang, Orban, At Szalai, Fiola e Kerkez; Schafer, Nagy (Styles), Gazdag (Kleinheisler) e Szoboszlai (Nego); Adam Szalai (Martin Ádám). Técnico: Marco Rossi.

Ficha técnica | Alemanha 0x1 Hungria

Competição : Liga das Nações | 6ª rodada do Grupo 3.

: Liga das Nações | 6ª rodada do Grupo 3. Data e hora : 23/09, às 15h45 (de Brasília).

: 23/09, às 15h45 (de Brasília). Local : Estádio San Siro, na Itália.

: Estádio San Siro, na Itália. Gol : Ádám Szalai, da Hungria.

: Ádám Szalai, da Hungria. Cartões amarelos: Rüdiger e Kimmich (Alemanha); Ádám Szalai (Hungria).