Hulk sofre lesão na panturrilha e desfalcará Atlético-MG na reta final da Série A

O atacante Hulk desfalcará o Atlético-MG na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Em treinamento na Cidade do Galo, em Vespasiano, o atleta relatou dores na panturrilha esquerda e, após exames de imagem, teve diagnóstico de lesão muscular.

Artilheiro do Atlético-MG no ano, com 29 gols em 46 partidas, havia lutando contra dores na panturrilha desde setembro. Durante a semana, visando o confronto contra o Fortaleza, Hulk realizou atividades para fortalecimento da musculatura. De acordo com o ge.globo, a lesão ocorre por "reincidência". O atacante havia sido titular na derrota do Galo para o Flamengo, por 1 a 0, pela 32ª rodada da Série A.

Com a ausência de Hulk, o atacante Eduardo Sasha será o titular no ataque do Atlético-MG. Nesta segunda-feira (24), contra o Fortaleza, o técnico Cuca deve escalar o Galo com: Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Allan, Otávio e Nacho Fernández; Ademir, Sasha e Keno.

A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e contará com mais de 35 mil torcedores tricolores confirmados antecipadamente.

