Hulk sente desconforto e é dúvida para jogo contra o Ceará; veja possíveis desfalques do Atlético-MG

O atacante Hulk pode desfalcar o Atlético-MG na partida contra o Ceará, válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador de 36 anos, que é o artilheiro do Galo no Brasileirão, com 12 gols, deixou o campo mais cedo na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na última rodada da Série A, com desconforto na panturrilha esquerda.

No primeiro treino da equipe mineira em preparação para o duelo diante do Ceará, Hulk realizou trabalhos leves internos e foi ao setor de fisioterapia. A Comissão Técnica da equipe, juntamente com o Departamento Médico, acompanha de perto a situação do atacante paraibano para avaliar se ele terá ou não condições de entrar em campo no próximo domingo (9).

Boletim médico

O Atlético-MG tem atualmente quatro atletas no Departamento Médico: o lateral-direito Mariano e o atacante Pedrinho, com lesão na coxa, além do zagueiro Igor Rabello e do lateral-esquerdo Guilherme Arana, ambos em recuperação após cirurgias no joelho. O goleiro Everson, que já vestiu a camisa do Ceará, completou a série de três cartões amarelos contra o Santos e está suspenso para a partida.

Atlético-MG e Ceará entram em campo no Mineirão no próximo domingo (9), às 18 horas, para disputar a 31ª rodada do Brasileirão Série A. Os donos da casa ocupam atualmente a sétima colocação na tabela de classificação, enquanto o Ceará está na 15ª posição.