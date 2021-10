Hulk Paraíba revela sexo e nome do primeiro bebê com Camila Ângelo

O jogador Hulk Paraíba revelou na manhã desta sexta-feira (15) que ele e a esposa, Camila Ângelo, esperam uma menina, primeira filha do casal. A informação foi divulgada em um vídeo publicado no Instagram do atleta.

"E como tudo que fazemos na nossas vidas, deixamos nos guiar pela vontade soberana de Deus… 'Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá'. João 5:14. Seja bem vinda minha filha, minha pequena Zaya", afirmou ele, ao falar o nome da bebê.

Hulk e Camila

Hulk e Camila se casaram em fevereiro de 2020. Em setembro deste ano, o casal disse estar esperando o primeiro filho, ao publicar fotos no Instagram mostrando o ultrassom para os seguidores.

Ele também é pai de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de 6. Os três são frutos do casamento com Iran Ângelo, de quem se separou em 2019. Camila é sobrinha de Iran.

