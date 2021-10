Hulk do Irã quebra osso de vaca com soco e desafia fisiculturista britânico; veja vídeo

Conhecido como Hulk do Irã, o fisiculturista Sajad Gharibi publicou vídeo onde quebra um osso de vaca ao meio com um soco. A ação foi um desafio ao ator e modelo fisiculturista britânico Martyn Ford nessa terça-feira (19).

"Vamos lutar, assine o contrato! O Hulk está pronto. Estou pronto, garoto bonito", provocou o iraniano no Instagram.

VEJA VÍDEO DO DESAFIO:

Na legenda, Hulk do Irã ainda marca o perfil de Martyn e diz: "Os haters vão dizer que é photoshop. Isso é Hulk da vida real, e não um falso garoto bonito de Hollywood"

Após quebrar o osso do animal, ele mostra os restos de perto e também filma ferimentos na sua mão. Essa foi a segunda vez que Sajad desafiou Ford.

Martyn Ford responde

Em resposta ao desafio do Hulk do Irã, nesta quarta-feira (20) Martyn Ford publicou vídeo debochando do desafio de Sajad. Com enchimentos no corpo, ele faz gestos, diz que é o hulk Iraniano e amassa um copo plástico.

Na imagem, ele ainda imita o momento em que o "oponente" mostra ferimentos após quebrar o osso da vaca, derramando ketchup em sua mão.

"Se ele passar um exame médico, eu com certeza entro no jogo. No entanto, eu preciso de confirmação que ele tem uma mente sã, porque tudo que ele já me mandou e fez na última semana me faz questionar o seu estado mental", comentou Ford.

Hulk do Irã não perdeu tempo e repostou a sátira, desafiando o britânico novamente: "Ok garoto bonito, faça vídeos assim. Em breve será minha vez de rir no ringue".

