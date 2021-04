Hugo Souza, goleiro do Flamengo, realiza festa clandestina e rompe noivado, diz jornal

O goleiro Hugo Souza, do Flamengo, está enfrentando dificuldades fora de campo. O atleta encerrou o noivado com a farmacêutica Nathassia Brito após realizar uma festa clandestina escondida da então parceira.

O evento ocorreu por conta do título da Supercopa do Brasil, em 11 de abril. O jogador alugou uma casa em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, e montou uma celebração, conforme divulgado pelo jornal Extra.

Dentre os convidados, sem a noiva, o arqueiro chamou nomes como o atacante Talles Magno, do Vasco, e o rapper L7. As pessoas tiveram de deixar os celulares na entrada do estabelecimento para evitar registros de aglomeração.

Após descobrir o episódio, Nathassia terminou o relacionamento. Atualmente, Hugo Souza é reserva de Diego Alves no Flamengo, comandado pelo técnico Rogério Ceni.