Hotel que recebeu a equipe do Ceará na Copinha é interditado após mais um problema; veja

Após afetar a saúde dos jogadores do Ceará, Madureira-RJ e Rio CLaro-SP, hotel que hospedou os clubes na Copinha, apelidado de "Hotel Família Adams" é interditado em São Roque (SP). Os proprietários do local terão de pagar uma multa.

Os problemas no Hotel Alpino geraram cerca de 50 casos de intoxicação alimentar em atletas e integrantes da comissão técnica dos clubes lá hospedados. A água ingerida pelos hóspedes foi o causador de todo o transtorno.

Vigilância Sanitária

Vigilantes sanitários chegaram a ir ao hotel e informaram que as pessoas hospedadas no local não devem usar a água nem para escovar os dentes. Os banhos deveriam ser com a boca fechada e precisava que fossem realizados de forma rápida.

Na noite da última terça-feira, (10), um apagão no hotel foi registrado deixando alguns atletas presos no elevador e todos tiveram que jantar no escuro.