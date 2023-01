Hotel do Ceará na Copinha tem água vetada após avaliação da vigilância sanitária

O Hotel Alpino, em São Roque (SP), sede do Ceará, do Madureira e do Rio Claro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, teve água vetada após avaliação da vigilância sanitária. Os agentes acreditam que a causa do vômito e da diarreia em atletas e membros da comissão técnica teriam sido ocasionadas pela água do estabelecimento, que vem de poço.

Apesar de o parecer não ser oficial, os agentes solicitaram aos hóspedes para evitar a utilização da água do local. O Ceará, por exemplo, teve 14 jogadores com sintomas, com cinco necessitando de atendimento médico.

O local foi batizado pelos atletas como "hotel da Família Addams" por ser antigo e precário. As informações são do jornalista Lucas Musetti, do UOL Esporte.