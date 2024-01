Horizonte x Maracanã: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Horizonte e Maracanã entram em campo nesta sexta-feira (26), às 20h, no Estádio Domingão, na cidade de Horizonte, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2024.

Na primeira rodada, o Galo do Tabuleiro foi derrotado por 2 a 0 pelo atual campeão Fortaleza. Já o Azulão da Região Metropolitana empatou em 1 a 1 com o Ceará. Na tabela de classificação, o Horizonte é o quinto colocado do Grupo B, enquanto o Maracanã é o quarto do Grupo A. Os confrontos no Campeonato Cearense acontecem entre as chaves (A x B).

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela FCF TV no Youtube.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Horizonte: Marcel, Berg, Bruno Miranda, Léo Ceará e Zé Carlos; Jeferson, Leo Santos, Dedé, Claudivan e Mima; Natan. Técnico: Filinto Holanda.

Maracanã: Léo, Ray, Igor Ribeiro, Guilherme e Matheus Maranguape; Rogério, Dedê e Patuta; Índio Potiguar, Vinícius Canindé e Júnior Mandacaru. Técnico: Junior Cearense.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Data: 26/01/2024 (sexta-feira)

Horário: 20h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CBF)

Árbitro Assistente 1: Francisco Borges de Sousa Filho (CBF)

Árbitro Assistente 2: Ana Carolina Lima de Souza (CBF)