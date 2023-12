Horizonte apresenta elenco para disputa do Campeonato Cearense 2024

O Horizonte apresentou na última terça-feira (26), o grupo de jogadores e a Comissão Técnica da equipe que participará da Série A do Campeonato Cearense de 2024. O atual campeão da segunda divisão cearense será comandado pelo treinador Filinto Holanda.

O Horizonte iniciou a pré-temporada com 29 atletas em seu elenco. Além do treinador Filinto Holanda, compõe a comissão técnica o auxiliar Júnior Mineiro, o preparador físico Víctor Hugo e o preparador de goleiros Adriano Albino. A estreia da equipe será dia 20 de janeiro contra o Fortaleza, atual pentacampeão cearense.

“Com o apoio da Prefeitura e Secretaria de Esportes temos nos preparado muito bem. Eu tenho uma convicção muito grande que nós iremos fazer uma grande campanha. Esperamos que o torcedor possa vir. Os jogadores estão comprometidos com o time e a cidade. A gente espera fazer grandes jogos e trazer grandes resultados. A expectativa é muito boa”, disse o técnico.

Legenda: O experiente treinador Filinto Holanda treinará o Horizonte no Campeonato Cearense de 2024 Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

Expectativas para a Estadual

O atacante Tico Baiano comentou sobre como tem sido a preparação para a disputa do Campeonato Cearense. O atleta acredita que o time tem um elenco equilibrado e ressalta a importância dos jovens oriundos da base para as pretensões do Galo do Tabuleiro.

“A expectativa é muito grande. Nosso torcedor pode esperar muita garra e determinação de cada um dos jogadores que compõem o elenco. Principalmente dessa garotada que entrou da base. A equipe tem tudo para fazer uma excelente competição e alcançar nossos objetivos”, destacou Tico.

O primeiro objetivo do Horizonte é a permanência na elite do futebol cearense. No entanto, os jogadores e a comissão técnica trabalham com o sonho de conquistar uma vaga no Campeonato Brasileiro Série D. O também atacante Pentecoste, atleta da base horizontina, falou sobre esse momento: “Vamos chegar fortes, o objetivo é fazer uma grande competição para garantir a permanência e quem sabe tentar alcançar uma vaga no Brasileiro [Série D]”, disse o jovem.

Melhores campanhas

O Galo do Tabuleiro integrará a elite do futebol cearense pela 14ª vez. As melhores campanhas realizadas na competição foram nos anos de 2008 e 2012, quando o time conquistou a 3ª colocação na classificação geral. Retornando à elite estadual, após ser campeão da segunda divisão, o Horizonte volta ao certame estadual com um elenco equilibrado e competitivo.

“Formamos um grupo muito bom e agora esperamos que dê liga. A liga necessária para que tenhamos sucesso. Temos o objetivo de permanecer na Série A e de fazermos um grande campeonato”, destacou o presidente do Clube Carlinhos Nogueira.

Estreia

O Horizonte estreia no Cearense 2024 contra o atual pentacampeão, o Fortaleza. A partida será no dia 20 de janeiro, às 16h30 no Castelão.

Elenco do Horizonte para o Estadual

Goleiros: Jonh Wilquer, Marcel, Janderson - Sub 20 e Ruan - Sub 20

Laterais direitos: Berg, Wyrakitan Salu e Rian Kelvi - Sub 20,

Zagueiro: Bruno Miranda, Ramon, Léo Ceará e Lohan Kayonne - Sub 20

Laterais esquerdos: Zé Carlos e Caio Pedro

Volantes: Jeferson Santos, Dedé, Léo Santos, Emerson Ocara, Claudivan e Matheus Pereira - Sub 20

Meias: Mima, Natan Melo e Jeff Silva

Atacantes: Leozinho, Tico Baiano, Clésio Cebolinha, Pentecoste - Sub 20, André cassaco, Enir França e Roberto Witalo