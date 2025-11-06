Horas antes do Clássico, Fortaleza lança lote de ingressos com meia-entrada e CEO convoca torcida
Ceará e Fortaleza jogam nesta quinta-feira (6)
Atualizado às 11:48
O Fortaleza divulgou na manhã desta quinta-feira (6), uma nova ação para venda de ingressos. O clube liberou um lote extra de meia-entrada para todos os torcedores. Os preços estão entre R$ 30 e R$ 35 para os setores Superior Sul e Inferior Sul.
Na última parcial de ingressos divulgada pelo clube, 16.369 ingressos haviam sido vendidos para a torcida tricolor.
Na intenção de motivar os torcedores para irem ao estádio, o CEO do clube, Marcelo Paz, usou suas redes sociais para publicar um vídeo onde aparece com discurso motivador.
"Peço a todos, ânimo (...) Temos que fazer nossa parte. Com nossa torcida presente somos mais fortes. (...) Estamos vivos, ativos e encorajados, dependendo da gente. (...) Você que é Fortaleza, vá ao estádio", disse Marcelo Paz.
Ceará e Fortaleza entram em campo esta quinta-feira (6), a partir das 20h, na Arena Castelão. O confronto, que marca a 32ª rodada do Brasileirão, é o 10º Clássico-Rei pela primeira divisão.