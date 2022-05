Horário da corrida da Fórmula 1 hoje: veja grid de largada e onde assistir ao GP de Miami

Com Charles Leclerc no primeiro lugar do grid de largada, o primeiro GP de Miami da história da Fórmula 1 terá a Ferrari na primeira fila.

O monegasco fez a pole position no treino classificatório deste sábado, ao anotar o tempo de 1min28s796, e emplacou uma dobradinha da Ferrari com Carlos Sainz, dono da segunda posição. O atual campeão Max Verstappen, que liderava o Q3 até a volta final, ficou com o terceiro lugar.

Corrida da Fórmula 1 hoje; veja mais informações

Horário da corrida

A largada acontece às 16h30

Onde assistir

A Band transmite na TV aberta e o BandSports na TV fechada

Grid de largada do GP de Miami

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min28s796

2º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 1min28s986

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min28s991

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - 1min29s036

5º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - 1min29s475

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min29s625

7º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1min29s690i

8º - Lando Norris (CAN/McLaren) - 1min29s750

9º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 1min29s932

10º- Lance Stroll (CANAston Martin) 1min30s676

11º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min30s160

12º - George Russell (ING/Mercedes) - 1min30s173

13º - Sebastian Vettel (ALE/ASton Martin) - 1min30s214

14º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min30s310

15º - Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1min30s423

16º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min30s975

17º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) - 1min31s020

18º - Alexander Albon (TAI/Williams) - 1min31s266

19º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min31s325

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - não participou