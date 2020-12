Honda usa cláusula e vai deixar Botafogo antes do final da Série A

A relação entre o japonês Honda e o Botafogo está próxima do fim. O meia solicitou rescisão contratual nesta segunda-feira (28). Integrantes da gestão de Durcésio Mello, presidente eleito do clube, já foram avisados.

Pelo contrato firmado com o time carioca, qualquer uma das partes pode rescindir o trato a qualquer momento. Irritado com a demissão de Ramon Díaz, o jogador ameaçou usar a cláusula naquele momento, mas optou por ficar.

O atleta tem uma proposta e está inclinado a trocar a América do Sul pela Europa. Habituado aos costumes orientais, Honda se assustou com a desorganização e o caos político do time alvinegro.

Contratado em fevereiro, chegou ao clube com status de grande astro e teve recepção de ídolo no desembarque no Rio de Janeiro. Deixa a equipe após 27 partidas e três gols.