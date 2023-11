Homenagem a Chapecoense com réplica de avião que caiu é criticada em cidade colombiana

A prefeitura de La Unión, cidade colombiana, colocou uma réplica do avião que caiu com a delegação da Chapecoense em 2016 na praça principal da cidade. A ação, vista como uma forma de homenagem ao time catarinense, foi totalmente criticada pela população do município.

A aeronave caiu no território da cidade no dia 28 de novembro de 2016, completando exatamente sete anos nesta terça-feira (28). Em virtude da rápida repercussão negativa por parte dos habitantes, a prefeitura rapidamente retirou a réplica do local.

Legenda: Réplica do avião que sofreu o acidente aéreo da Chapecoense em 2016. Foto: Reprodução / Twitter

O prefeito de La Unión, Edgar Alexander Osorio, explicou a ideia e pediu desculpas pelo ocorrido.

Edgar Alexander Osorio Prefeito de La Unión "Com a temática de representar a história do município, foram instaladas diferentes figuras que recriam a idiossincrasia, fauna, flora, arquitetura, agricultura e sucessos históricos do território de Unión. A intenção nunca foi ferir a sensibilidade das pessoas. Mesmo assim, compreendemos o desconforto que isso propiciou. Portanto, pedimos desculpas e vamos retirar a figura", disse.

Nesta terça (28), a Paróquia da cidade, localizada perto da praça principal, realizará uma homenagem às vítimas do acidente aéreo, que tirou a vida de 71 pessoas.