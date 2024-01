Homem de confiança de Vojvoda, Pikachu exalta treinador: 'O que mais me ajudou a crescer'

Autor de três gols no último jogo do Fortaleza, a vitória por 5 a 0 sobre o Barbalha no Campeonato Cearense, Yago Pikachu se destaca como um dos homens de confiança de Juan Pablo Vojvoda. O atleta, que já atuou em diversas posições sob o comando do técnico, é o artilheiro desde a chegada do argentino ao clube e foi o jogador com mais partidas na temporada 2023, mesmo sendo reservas em algumas oportunidades. Sobre sua relação com o treinador, Pikachu afirma que Vojvoda é o treinador que mais lhe ajudou a crescer individualmente e um dos melhores que já teve em toda a sua carreira.

Yago Pikachu Atleta do Fortaleza "Ele é um dos melhores sim. Tive alguns outros treinadores, talvez até de mais nome e mais currículo que o Vojvoda, no caso do Vanderlei Luxemburgo e do Abel Braga, que pude trabalhar no Vasco. Mas em termos individuais, eu acho que cresci muito com ele, principalmente em 2021 e 2022, em uma posição onde ele soube aproveitar minhas características, que foi jogando de ala. Eu me lembro que vim pra cá como lateral, mas um mês e meio depois o Vojvoda chegou e viu essa característica em mim, de ser ofensivo, e conseguiu, junto com o Crispim e o Tinga, mudando de posição, fazer aquela linha de três, com dois alas, e acho que fui muito bem até a minha saída. Então, individualmente, foi o treinador que mais me ajudou a crescer e, lógico que, fico muito feliz por ter essa confiança dele, por ter desenvolvido outras funções junto com ele e o clube. Feliz de estar sempre marcando, ajudando, esse número de ser o artilheiro do clube na era dele também me deixa feliz, mas não é uma coisa que me apego muito. Tem outros jogadores importantes, acredito que, em breve, o Lucero, se mantiver essa média de gols que teve no ano passado, pode ser um jogador que pode passar tranquilamente e a gente tenta sempre fazer o nosso melhor no dia a dia, em cada treino, em cada jogo, e crescer cada vez mais individualmente e coletivamente", disse.

Para seguir crescendo dentro da temporada e buscar os objetivos do ano, o Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (30) para mais um duelo válido pelo Campeonato Cearense. Às 20h30, na Arena Castelão, o Leão recebe o Iguatu, líder do grupo B. O Azulão do Centro-Sul tem 100% de aproveitamento e ainda não sofreu gols na competição, o que, para Pikachu, faz com que o time seja o adversário mais forte que o Tricolor irá encarar até o momento.

Yago Pikachu Atleta do Fortaleza "A gente sabe que nesse começo vai ser o melhor adversário que a gente vai pegar. É o líder do outro grupo, não sofreu gols. É uma equipe que vem crescendo. Eu, particularmente, gosto muito de futebol e, se eu estou em casa e tem jogo, eu assisto. Acompanhei os jogos deles na Copa do Nordeste, na primeira fase que eles conseguiram avançar e depois perderam nos pênaltis para o ABC. Então, é uma equipe que mesmo fora de casa contra uma equipe de tradição conseguiu sair na frente, foi pros pênaltis, mas não conseguiu. É uma equipe que vem crescendo nos últimos anos, conseguiu eliminar o Ceará em 2022, ano passado também chegaram às semifinais, então a gente tem que ter cuidado sim. Os jogadores que estão lá querem mostrar o seu valor, o seu melhor para ter oportunidade em equipes maiores e temos que ter cuidado. Óbvio que o favoritismo é todo nosso, a obrigação de vencer é nossa por estar jogando em casa, diante do nosso torcedor, mas o futebol é dentro de campo, 11 contra 11 e a gente tem muito respeito por todos os nossos adversários para não ser surpreendido em nenhum momento", comentou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: